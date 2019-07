Acht kinderen omgekomen bij verkeersongeluk Filipijnen

Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Filipijnen zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen. Het voertuig vervoerde meer dan twintig mensen uit een dorp, die op weg waren naar een schoolfestival.

Volgens een politiewoordvoerder sloeg de vrachtwagen op een bergweg over de kop toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. Sommige leerlingen kwamen onder de vrachtwagen terecht, anderen werden uit de vrachtwagen geslingerd. Zestien inzittenden raakten gewond, onder wie de chauffeur.

Op de Filipijnen komen dodelijke verkeersongelukken veel voor. Verkeersregels worden in het land niet gehandhaafd, voertuigen zijn vaak in slechte technische staat en de wegen zijn onveilig. Vooral in het binnenland ontbreken vaak verkeersborden.