Trump zegt dat de VS een Iraanse drone heeft neergehaald

President Trump zegt dat een Amerikaans oorlogsschip een Iraanse drone heeft neergehaald boven de Straat van Hormuz. De drone zou de USS Boxer tot minder dan een kilometer zijn genaderd en een bedreiging voor het schip en zijn bemanning hebben gevormd.

Trump veroordeelt het sturen van de drone door Iran als een "provocerende en vijandige daad" en roept andere landen op om Iran te veroordelen. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Indische Oceaan. Trump beschuldigt Iran ervan dat het land het vrije scheepvaartverkeer in en rond de Perzische Golf wil ontregelen.

Volgens het Pentagon werd de drone om 10.00 uur plaatselijke tijd (08.00 uur in Nederland) neergehaald boven internationale wateren. De USS Boxer voer op dat moment door de Straat van Hormuz richting Perzische Golf.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, zegt dat hem niets bekend is over een Iraanse drone die is neergehaald.

Olietankers

De situatie in de regio is uiterst gespannen. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben er oorlogsschepen naartoe gestuurd om de doorvaart van met name olietankers te garanderen. Vandaag maakte Iran bekend dat het zondag een olietanker van de Verenigde Arabische Emiraten in beslag heeft genomen, omdat daarmee olie zou worden gesmokkeld.

Vorige maand schoot Iran een Amerikaanse drone neer. Trump zei toen dat hij een militaire vergeldingsactie tegen Iran op het laatste moment had afgeblazen, omdat er mogelijk veel slachtoffers zouden vallen.