Gevreesde bananenziekte nu ook in Zuid-Amerika, valt de banaan nog te redden?

"Ik heb geen bananen vandaag!", zongen De Boswachters al in 1999 in hun hit Het Bananenlied. Dat was toen komisch bedoeld, maar het is goed mogelijk dat groentenboer en supermarkt binnenkort echt moeite hebben om aan bananen te komen.

Dat heeft alles te maken met de panamaziekte, een gevreesde bananenziekte die nu ook in Zuid-Amerika is opgedoken. In het noordoosten van Colombia zijn zeker vier bananenplantages tijdelijk gesloten, omdat het ministerie van Landbouw vermoedt dat de planten daar besmet zijn.

De panamaziekte was halverwege de vorige eeuw verantwoordelijk voor het uitsterven van de destijds meest verkochte bananensoort ter wereld: de 'Gros Michel'. De bananenindustrie kwam er weer bovenop door een nieuwe banaan te telen die bestand is tegen de ziekte. De 'Cavendish' is nu vrijwel de enige banaan die je in Europa kunt kopen.

Nu maken wetenschappers, boeren en leveranciers zich zorgen over een variant op de panamaziekte waar de Cavendish niet tegen is opgewassen. Fusarium tropical race (TR4) is een schimmel in de grond die de bananenplant ziek maakt en uiteindelijk doodt. Besmette planten zijn niet meer te redden. En sporen van de schimmel blijven nog tientallen jaren in de grond aanwezig.