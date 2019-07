Rutte en Trump benadrukken in Witte Huis economische samenwerking

Premier Rutte is op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. De twee praten vooral over handel, maar vermoedelijk komen ook veiligheidskwesties aan de orde, zoals Syriƫ en Iran.

Op een kort persmoment in het Oval Office benadrukte Trump de goede economische banden tussen beide landen. Volgens hem zijn er in Amerika meer dan een miljoen banen waar Nederlanders bij betrokken zijn. Premier Rutte liet weten dat volgens hem een kwart miljoen van die banen zich in Nederland bevinden. "We'll work on that", reageerde Trump.

Zo zagen de aankomst van Rutte bij het Witte Huis en het persmoment eruit: