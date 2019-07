Argentinië bevriest tegoeden van Hezbollah, 25 jaar na grote aanslag

Argentinië bevriest de tegoeden van Hezbollah. Volgens de Argentijnse autoriteiten is de terreurgroep verantwoordelijk voor twee grote aanslagen in het land.

De dodelijkste aanslag was precies 25 jaar geleden. Die was op een Joods gemeenschapscentrum in de hoofdstad Buenos Aires. Die kostte 85 mensen het leven. Argentinië houdt Hezbollah en Iran verantwoordelijk, maar beiden ontkennen erbij betrokken te zijn. De andere aanslag was in 1992 op de Israëlische ambassade in Buenos Aires. Daarbij werden 29 mensen gedood.