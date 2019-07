Doodstraf voor moordenaars van Scandinavische toeristen in Marokko

De drie mannen die twee Scandinavische toeristen hebben vermoord in Marokko, zijn veroordeeld tot de doodstraf. De nabestaanden van de Noorse vrouw hebben een schadevergoeding gekregen, die van de Deense vrouw niet.

De drie Marokkanen hebben bekend dat ze in de nacht van 16 op 17 december de vrouwen uit Denemarken en Noorwegen hebben vermoord in het toeristische bergplaatsje Imlil, 90 kilometer onder Marrakech.

De vrouwen van in de 20 wilden de berg de Toubkal beklimmen. Ze overnachtten niet in het pension halverwege de berg dat daarvoor bedoeld is, maar zetten net daarvoor een tent op.

Drie Marokkanen die net hun loyaliteit hadden uitgesproken aan Islamitische Staat, drongen de tent binnen en sneden hun keel door. Alles werd gefilmd en de video werd online gezet. Een vierde persoon verliet de groep voordat de anderen overgingen tot hun daad.

De vier mannen werden vier dagen later opgepakt door de Marokkaanse politie in Marrakech. In totaal werden 24 personen gearresteerd die allemaal deel zouden uitmaken van een terroristische cel. Alle leden zijn Marokkaans, behalve een man met de Spaanse en Zwitserse nationaliteit.