Mee op werkbezoek voor het Songfestival: wordt het Rotterdam of Maastricht?

Tijdens deze bezoeken is onder meer gekeken naar de technische aspecten van de zaal. In Maastricht gaat het om het MECC, in Rotterdam is Ahoy de beoogde locatie voor het songfestival. In een later stadium wordt meer over de financiën gesproken.

In het MECC en Ahoy is niet alleen plek voor de televisieshows, maar ook genoeg ruimte voor bijvoorbeeld kleedkamers en een perscentrum. Belangrijk voor de locatie is onder meer dat de zaal genoeg capaciteit heeft en dat de hal hoog genoeg is voor een groot podium. Bij de afgelopen zeven edities was de zaal telkens minstens 17 meter hoog.

Beide steden krijgen na de werkbezoeken de tijd om hun plannen eventueel iets aan te passen.

Wat weten we over het MECC in Maastricht?

Capaciteit: ongeveer 11.000 - 12.000 mensen

Oppervlakte vloer: 10.225 m2

Vrije hoogte: ongeveer 16 meter

Bekijk hier hoe het MECC het voor zich ziet: