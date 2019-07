2,5 jaar cel en tbs voor zware mishandeling dominee Rhenoy

Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot doodslag op een dominee in de gemeente Geldermalsen. Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geƫist.

De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM vond die straf te laag en ging in hoger beroep. Ook de man deed dat, hij is ervan overtuigd dat hij de vrouw niet heeft mishandeld.

Het hof oordeelde dat het geweld zo krachtig is geweest dat het wel zijn bedoeling moest zijn geweest om de dominee te doden, schrijft Omroep Gelderland. Het slachtoffer mag volgens het hof van geluk spreken dat zij, ondanks haar verwondingen, nog leeft.

Hartaanval

De man sloeg dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy met een zwaar voorwerp op haar hoofd. Ze liep daarbij zwaar hersenletsel op en is voor de rest van haar leven gehandicapt.

Omdat de dominee, die een afspraak had met de pianostemmer, erg lang wegbleef, ging haar huisgenote kijken. Die vond de vrouw in een plas bloed. In het ziekenhuis bleek dat ze een hersenbloeding had.

Agenten vonden de verdachte later bij een boerderij in Wadenoijen. De man had een hartaanval gehad en agenten moesten eerste hulp verlenen. Hij heeft daarna een maand in coma gelegen en kan zich van de dag van de mishandeling niets herinneren.

Bij de uitspraak heeft het gerechtshof rekening gehouden met de toestand van de man. Hij was sterk verminderd toerekeningsvatbaar tijdens het delict, heeft veel zorg nodig en had geen strafblad.