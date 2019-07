'Foto geamputeerd been Albanees zonder toestemming op pakjes tabak'

Een man uit Albanië wil opheldering van een ziekenhuis in de Franse stad Metz en de Europese Commissie over de vraag hoe zijn verminkte onderlichaam als waarschuwing tegen roken op pakjes tabak is terechtgekomen.

De 60-jarige Albanees woont in Metz. Zijn zoon ontdekte de foto vorig jaar toen hij in Luxemburg een pakje shag kocht, schrijft de Franse nieuwssite France Bleu. De zoon wist onmiddellijk dat het onderlichaam met het afgezette been dat van zijn vader moest zijn; hij herkende littekens die door de amputatie en door brandwonden waren ontstaan, de gevolgen van een aanslag in Albanië waar zijn vader in 1997 slachtoffer van was geworden.

Terug in Frankrijk bevestigde zijn vader dat het zijn lichaam was dat op het pakje stond afgebeeld. Maar hij had daar nooit toestemming voor gegeven. "Het is ongelofelijk dat iemand in de Europese Unie zichzelf terugziet op een pakje tabak", zei de advocaat van de man tegen France Bleu. "En deze amputatie heeft absoluut niets met het gebruik van tabak te maken."

Prothese aanmeten

Volgens de advocaat is de foto in een ziekenhuis in Metz gemaakt. De man ging daar zes weken voor de ontdekking van zijn zoon heen om zich een prothese te laten aanmeten. "Mijn cliënt voelt zich verraden en gekwetst in zijn waardigheid nu hij zijn handicap terugziet in tabakswinkels", aldus de advocaat.

Volgens de advocaat is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de waarschuwingsfoto's die op pakjes tabaksproducten staan afgebeeld. Normaal gesproken geeft de afgebeelde persoon toestemming om een foto daarvoor te gebruiken. "Dat is hier duidelijk niet het geval."