Europees navigatiesysteem Galileo weer in gebruik

Het Europese Galileo-satellietnavigatiesysteem werkt weer, nadat het bijna een week plat heeft gelegen. Gebruikers moeten er nog wel rekening mee houden dat het systeem instabiel is. Deskundigen denken dat de schade voor gebruikers beperkt is gebleven.

Woensdag maakte de beheerder bekend bezig te zijn met reparaties. Inmiddels is duidelijk dat de oorzaak van het defect gezocht moet worden in een apparatuurstoring in twee controlecentra. Een commissie zal verder onderzoek doen naar de oorzaak van de storing.

De Europese Unie wil met Galileo onafhankelijker worden van het Amerikaanse GPS-systeem. Het Galileo-systeem is sinds december 2016 operationeel en verkeert in een pilotfase. Volgens de beheerder kunnen tijdens deze proefperiode problemen zoals er nu zijn geweest aan de oppervlakte komen.

Sinds 2018 vliegen er 26 Galileo-satellieten in de ruimte. Naar verwachting zal het systeem volgend jaar volledig operationeel zijn. Naast Galileo zijn er wereldwijd nog drie navigatiesystemen: het Amerikaanse GPS, het Russische Glosnass en het Chinese Beidou.