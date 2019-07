Tiener krijgt 2 jaar cel voor doodsteken grootvader in Wierden

Een 18-jarige jongen is veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs voor de moord op zijn grootvader. Dat is vijf jaar lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM wilde dat de jongen, die 17 was toen hij de moord pleegde, werd veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Daar ging de rechtbank niet in mee, onder meer omdat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is en zware persoonlijkheidsproblemen heeft.

De jongen bracht zijn 71-jarige opa in november om het leven met 38 messteken. Zijn ouders en grootvader hadden ruzie over geld en hij hoopte het conflict op deze manier op te lossen. Het lichaam van de man werd gevonden in zijn woning in Wierden door een medewerkster van de thuiszorg, schrijft RTV Oost.

Volgens de rechtbank heeft de jongen zijn opa met voorbedachten rade vermoord. Onder meer omdat hij de moord heeft aangekondigd bij zijn moeder en een vriend en omdat hij plastic handschoenen had aangetrokken voordat hij aanbelde. Tijdens de rechtszaak beschuldigde de jongen zijn opa van seksueel misbruik. De rechtbank ziet daar geen enkel bewijs voor.

Naast de celstraf en dwangverpleging moet de jongen ruim 6400 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.