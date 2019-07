Vakbondsman verrijkte zich met geld voor agenten met PTSS

De voormalig voorzitter van politievakbond ANPV heeft zich verrijkt met geld dat bestemd was voor politiemensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het gaat om zo'n 130.000 euro. Ook loog hij over zijn kwalificaties zodat hij in een commissie kon plaatsnemen die moest beoordelen of agenten PTSS hebben.

Uit intern onderzoek van de politie blijkt dat ex-voorzitter Geert P. agenten met een posttraumatische stress-stoornis hielp met het indienen van schadeclaims en daar zelf aan verdiende. Dat had volgens de politie niet gemogen.

Verder gebruikte hij een vervalst cv en loog hij over zijn academische titels. Daardoor kon hij plaatsnemen in een commissie die beoordeelt of agenten PTSS hebben opgelopen tijdens hun werk. "De voormalig vakbondsvoorzitter heeft deskundigheid voorgewend tegenover politiecollega's en derden die soms in een kwetsbare positie verkeerden", schrijft korpschef Erik Akerboom in een reactie. "Daarmee heeft hij hun belangen ernstig geschaad."

Declaraties

De oud-voorzitter en twee andere bestuursleden van de ANPV hebben ook de vakbond zelf benadeeld. Uit het politieonderzoek blijkt dat ze daar te veel hebben gedeclareerd. Daarnaast ontvingen ze soms jarenlang toelages waar ze geen recht op hadden.

De drie medewerkers zijn vandaag door de politie ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. "Ze hebben de goede naam van de vakbond en de politie aangetast", aldus Akerboom. Eerder werd al bekend dat ze voor de rechter zullen worden gebracht wegens fraude.

"Dit onderzoek bevestigt nog eens dat de drie oud-bestuursleden veel schade hebben aangericht", reageert de huidige voorzitter van de ANPV, Xander Simonis. "Aan het korps, aan onze leden en onze vakbond en aan het vertrouwen dat mensen hebben in de politie." Het nieuwe bestuur hoopt het vertrouwen in de politiebond te herstellen.

Aangifte

Voor hoeveel geld de bond is gedupeerd, valt niet meer te achterhalen. De ANPV heeft tegen zeven bestuursleden aangifte gedaan. Een deel van hen was in dienst van de politie.

De fraude kwam in 2017 aan het licht toen andere bestuursleden van de ANPV aan de bel trokken. Zowel de rijksrecherche als de politie deden daarna onderzoek. Wanneer de strafzaak dient, is nog niet bekend.