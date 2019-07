Chipmaker Qualcomm krijgt 242 miljoen euro boete voor misbruik dominantie

De Europese Commissie heeft de Amerikaanse chipmaker Qualcomm een boete van 242 miljoen euro gegeven omdat het bedrijf zijn marktdominantie misbruikt heeft. Eurocommissaris van Mededinging Vestager zegt dat daardoor "concurrentie en innovatie belemmerd zijn, en de keuze voor consumenten beperkt is."

In de periode van 2009 tot 2011 had Qualcomm een dominante positie voor zogenoemde baseband chipsets, chips die telefoons en tablets verbinden met het internet. Het bedrijf had wereldwijd 60 procent van de markt in handen.

Het bedrijf misbruikte die positie door prijzen zo sterk te verlagen dat concurrenten de markt uit gedwongen worden. Zo werden er volgens Vestager prijsconcessies gedaan specifiek om concurrent Icera te beschadigen. Icera werd in mei 2011 overgenomen door Nvidia, dat in 2015 uit die markt stapte.

De boete is berekend op basis van de omzet van Qualcomm en de 242 miljoen euro zal direct naar het budget van de Europese Unie gaan, waardoor lidstaten minder hoeven te betalen. In januari vorig jaar kreeg Qualcomm ook een boete opgelegd, toen 997 miljoen euro. Die boete was ook voor het misbruik van zijn dominante marktpositie. Destijds betaalde Qualcomm klanten om niet bij concurrenten te kopen.