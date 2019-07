Kooplui betalen veel te veel voor hun plek op Haagse Markt

Haagse marktkooplui betalen veel te veel voor hun plek op de Haagse Markt. Het gaat jaarlijks om een bedrag van meer dan een half miljoen euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse Rekenkamer, in opdracht van de gemeente. In totaal betaalden de marktkooplui ruim 546.000 euro te veel aan huur en servicekosten. Daar moeten de ondernemers voor worden gecompenseerd, oordeelt de toezichthouder.

Maar de gemeente zegt de marktkooplui niet tegemoet te zullen komen, omdat het afgesproken maximale markttarief van 30,57 euro per ondernemer per dag nooit is overschreden.

Langlopende discussie

Al sinds de herinrichting van de Haagse Markt in 2015 is er discussie tussen de gemeente en de ondernemers over de tarieven . Tot die tijd betaalden ondernemers een vast bedrag voor hun standplaats en een toeslag voor commerciƫle diensten als ongediertebestrijding en schoonmaakkosten.

Sinds de vernieuwing moeten ondernemers huur en servicekosten als gas, water en elektra betalen. Daarbovenop betalen ze ook juridische kosten en kosten voor bijvoorbeeld sneeuwruimen en promotie van de markt. Dat is niet volgens de afspraken, zegt de Rekenkamer.

Ook blijkt uit het onderzoek dat dit betaalsysteem ertoe leidt dat sommige ondernemers veel meer betalen dan andere. Zo lopen de onderlinge verschillen op tot wel 2000 euro per jaar.

Herberekening tarief

Verantwoordelijk wethouder Richard de Mos zegt bij Omroep West dat de tarieven opnieuw worden berekend. Daarbij moet ook duidelijk worden welke diensten wel en welke niet onder het tarief vallen. Daarnaast wil de gemeente investeren in het verbeteren van de communicatie met de marktondernemers.

Verder gaat de gemeente de komende twee jaar iemand aanstellen die zich richt op de promotie van de markt. Ook betaalt de gemeente de inrichting van een informatiepunt voor bezoekers en verfraaiing van het gebied rondom de markt, op de grens van de wijken Transvaal en de Schilderswijk.