Wekdienst 18/7: Trump ontvangt Rutte, en uitspraak in zaak moordopdracht op elektricien

Goedemorgen! Premier Rutte is vanavond te gast bij president Trump in het Witte Huis . En de rechter oordeelt of Naoufal F. levenslang krijgt voor de opdracht tot moord op een Iraanse elektricien uit Almere .

Geleidelijk neemt de bewolking verder toe en vooral in de middag valt er hier en daar een bui. In het binnenland kan het ook onweren. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige perioden.