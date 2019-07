VS zet Turkije uit JSF-programma na aanschaf Russisch raketafweersysteem

De VS heeft Turkije uit het JSF-programma gezet. Het NAVO-land mag de geplande honderd straaljagers niet aanschaffen en geen onderdelen van de F-35 meer maken. Het besluit volgt op de verkoop van een Russisch raketafweersysteem aan Turkije.

De VS vreest dat Rusland via het afweersysteem in Turkije te veel geheime informatie kan verkrijgen over de techniek van de JSF. De afgelopen maanden staakten de Amerikanen al de levering van F-35-apparatuur aan Turkije. Ook werden voorlopig geen Turkse piloten meer opgeleid voor de nieuwe straaljager.

Nu de eerste onderdelen van het Russische raketafweersysteem zijn aangekomen op een Turkse luchtmachtbasis, wordt Turkije volledig uit het JSF-programma gezet. De Amerikaanse onderminister van Defensie Ellen Lord spreekt van een unaniem besluit van de landen die de straaljager ontwikkelen.

NAVO-geest

In een reactie noemt Turkije de stap onrechtmatig. Het besluit is niet in de geest van het bondgenootschap en de VS wordt opgeroepen om deze "vergissing" terug te draaien, staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Turkije maakte meer dan 900 onderdelen van de JSF. Die productie moet nu worden verplaatst naar Amerikaanse fabrieken, wat de VS ongeveer een half miljard euro kost.

De VS denkt de honderd F-35's die niet naar Turkije gaan, te kunnen verkopen aan vijf andere landen. Daaronder zijn Roemenië, Griekenland en Polen, die interesse zouden hebben in de straaljagers vanwege de toegenomen dreiging uit Rusland.