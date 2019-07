Bejaarde bewoner lag vermoedelijk al maanden dood in huis in Arnhem

In een huis in de Arnhemse wijk Presikhaaf heeft de politie vanochtend het lichaam van een man gevonden. Hij lag daar waarschijnlijk al maanden.

Buurtbewoners zijn in de avond van de vondst nog altijd in shock. Zij dachten dat de man voor langere tijd in Spanje zat. "Het was inderdaad even een shock voor ons allemaal", vertelt bovenbuurvrouw Francis aan Omroep Gelderland. "Ik dacht vanmorgen: wat hoor ik toch een hoop kabaal. Dus ben ik gaan kijken en toen stond er een agent in het trappenhuis. Ook was er een slotenmaker behoorlijk druk met de deur open te breken."

"Uiteindelijk ging die deur open. Je kunt je voorstellen wat voor lucht eruit kwam. Dat was niet fijn. De slotenmaker zei ook tegen mij: doe je deur maar dicht, want als je die lucht binnenkrijgt is dat echt niet grappig."

Einzelgänger

De overleden onderbuurman was volgens de bewoonster een Spanjaard. "Ik denk al in de tachtig. En volgens mij had hij geen familie en geen vrienden", vertelt ze. "Alleen een klein beetje contact met de buurman direct naast hem. Een beetje een einzelgänger."

De man was vaker voor langere tijd in Spanje. Om die reden hadden de buren in eerste instantie ook helemaal geen argwaan. "We zagen hem sowieso niet heel vaak. Af en toe als hij boodschappen ging doen", vult buurtbewoner Anja aan.

Zij kreeg twee maanden geleden twijfels en deed navraag bij zijn buurman. "Oh nee, die zal wel in Spanje zitten", had die gezegd. Maar Anja vertrouwde het niet en nam gisteren contact op met de verhuurder van het pand, wat ertoe leidde dat de politie vandaag voor de deur stond.

Luguber

"We hadden het er nog over", vertelt Francis. "Hij zou toch niet dood in huis liggen, zeiden we nog. En toen zeiden we: nee, anders hadden we dat al lang geroken."

"Het is wel een beetje luguber als je bedenkt dat je hier al een half jaar woont met een dode onder je. Dat is wel heel raar", zegt Francis. Anja schudt haar hoofd. "Ja, heel sneu allemaal."