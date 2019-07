Stikstof nekt bouwprojecten: 'Verkleinen veestapel zet echt zoden aan de dijk'

Collega-ecoloog Arnold van den Burg denkt ook dat ingrijpen in de veestapel het meeste effect sorteert. "Dat zet echt zoden aan de dijk, ook omdat het stikstof dat dieren uitstoten, schadelijker is dan dat uit auto's en industrie." Kort gezegd veroorzaken beide varianten stikstof verrijking van de bodem, maar stikstof uit dieren verzuurt de natuur ook nog eens. En ook verzuring is niet goed voor de biodiversiteit. "Een dubbel effect dus."

De onderzoeker van Stichting Biosfeer denkt dat Nederland terug moet naar circulaire landbouw. "Dus alle veevoer weer hier verbouwen en niet kopen in het buitenland, zoals nu", zegt Van den Burg. Veel voer voor dieren wordt geïmporteerd, bijvoorbeeld in de vorm van soja. "Veevoer importeren, is stikstof importeren."

Een andere optie is innovatie in de veeteelt, legt Berendse uit. "Dat is de afgelopen jaren al geprobeerd, met technische middelen het stikstof opvangen en verwerken. Maar dat is niet genoeg. Veel minder varkens, runderen en kippen is de enige echte oplossing."

Het is moeilijk om te zeggen hoeveel precies, zegt de emeritus hoogleraar van de Wageningen Universiteit. "Maar ik denk uiteindelijk dat er een reductie nodig is van de helft tot twee derde." Naar schatting zijn er in Nederland 1,7 miljoen runderen, 12,5 miljoen varkens en zo'n 100 miljoen kippen.

'Koe in de wei'

LTO Nederland, de grootste belangenorganisatie voor boeren, benadrukt in een reactie dat de uitstoot van ammoniak door de veehouderij sinds 1990 al met 68 procent is gedaald. "Boeren willen investeren in een verdere verbetering van de luchtkwaliteit, zoals al in de PAS was afgesproken. Daarvoor is wel ruimte om te verduurzamen nodig", laat een woordvoerder weten.

De belangenorganisatie ziet wel heil in technische middelen. "Bijvoorbeeld nieuwe stallen die beter ammoniak kunnen afvangen, het mestgebruik aanpassen, ander voer en extra weidegang - maatregelen die ook nog eens goed zijn voor het klimaat. LTO Nederland zet zich ervoor in dat ook in de toekomst de koe in de wei kan blijven staan, en dat de sector wereldwijd voorop blijft lopen in duurzaamheid."