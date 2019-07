Britten sturen nog een oorlogsschip naar de Perzische Golf

Groot-Brittannië stuurt het oorlogsschip HMS Kent naar de Perzische Golf om de Britse belangen te beschermen en een vrije doorvaart te garanderen. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie.

De reden voor het besluit zijn de spanningen met Iran. De HMS Kent is het derde oorlogsschip dat door de Britten naar die regio wordt gestuurd.

Iran dreigt een Britse olietanker te enteren omdat de Britten bij Gibraltar de Iraanse olietanker Grace 1 in beslag hebben genomen. De Grace 1 zou met Iraanse olie onderweg zijn geweest naar Syrië. Een adviseur van Iraans geestelijk leider Khamenei zei dat Iran verplicht is de Britten met gelijke munt terug te betalen, als ze de Iraanse tanker niet laten gaan.

Vorige week zou de Iraanse Revolutionaire Garde al hebben geprobeerd een Britse olietanker te onderscheppen. Volgens de Britten werd dat door ingrijpen van een Brits oorlogsschip voorkomen.

Verdwenen schip

Eerder vandaag maakte Iran bekend dat het een buitenlandse olietanker "voor reparatie" naar Iraanse wateren heeft gesleept. Welk schip dat is, werd niet gezegd. Mogelijk gaat het om de Riah, die eigendom is van een rederij in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds zaterdagavond is het schip spoorloos, toen de transponder om onbekende reden werd uitgezet.

Ook Nederland overweegt een fregat naar de regio te sturen, als bijdrage aan een internationale zeemacht die het scheepsvaartverkeer moet beschermen.