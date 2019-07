Oud-minister Hennis over Von der Leyen: 'Vind Ursula geen typische Duitser'

"Soms heb je dat persoonlijkheden met elkaar klikken, dat had ik direct met Ursula." Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis raakte jaren geleden bevriend met de Duitse Ursula von der Leyen - toen Hennis' collega als minister, sinds gisteravond de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Voor velen kwam de voordracht van Von der Leyen voor de Europese topbaan uit het niets, maar niet voor Hennis. "Ze is heel erg gericht op Europa. En ziet echt de waarde van samenwerking", zegt ze. Als ministers werkten de twee jarenlang samen aan een gezamenlijke Duits-Nederlandse krijgsmacht. "We hebben daarin echt meters gemaakt. De stappen die wij hebben gezet, worden vaak gebruikt als voorbeeld voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland."

Dat haar naam rondging toen de Europese spitzenkandidaten afvielen voor de hoge functie in Brussel, was voor Hennis dan ook vrij logisch. "Von der Leyen is heel Europees, ik vind haar ook geen typische Duitser. Wat ze zeggen over de afstand die Duitsers vaak houden en de hiërarchie die er is tussen werknemers en leidinggevenden, dat heeft zij helemaal niet." Von der Leyen is eerder het tegenovergestelde, zegt ze vol lof: "Ze is juist heel innemend en daarnaast enorm gedisciplineerd. En ik was onder de indruk van die zeven kinderen die ze heeft. Eerst dacht ik 'mijn hemel, hoe combineer je dat?', maar zij deed dat gewoon."

Dat het vaak dikke mik was tussen Hennis en Von der Leyen, zie je in deze foto's: