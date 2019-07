'Eco-supermarktketen Marqt staat te koop'

De eco-supermarktketen Marqt heeft zichzelf te koop gezet, meldt NRC op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf zou aan ING gevraagd hebben kopers te vinden. Het gaat al tijden niet goed met de keten.

Afgelopen maandag maakte Marqt bekend dat de twee grootste winkels, in Amsterdam en Den Haag, dicht gaan. Daar komen Albert Heijns. RTL Z meldde vorig maand dat de volledige raad van commissarissen was afgetreden nadat de topman eerder ook al was vertrokken.

Marqt werd opgericht in 2008 en heeft achttien winkels in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Heemstede. De keten opereert in het duurdere segment met een focus op duurzame producten. Een woordvoerder van Marqt laat weten over de verkoop "niks inhoudelijks te kunnen zeggen". Ook ING geeft geen commentaar.

De keten zegt wel bezig te zijn met een "strategische verkenning". In het najaar wordt daarover meer duidelijkheid verwacht. Er wordt met behulp van externe adviseurs gekeken naar de structuur van de organisatie.