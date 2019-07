Premier May: compromissen zijn niet meer in de mode

De Britse premier May heeft in haar laatste grote toespraak gezegd dat ze bezorgd is over de huidige staat van de Britse politiek. Volgens haar zijn compromissen "niet meer in de mode" en is er toenemende polarisatie.

May kondigde eind mei haar vertrek aan als premier van het Verenigd Koninkrijk en als partijleider van de Conservatieven. Haar opvolger wordt volgende week gekozen. Vermoedelijk wordt dat Boris Johnson. Die krijgt de taak het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te leiden, iets wat May de afgelopen jaren niet voor elkaar kreeg.

"Welk pad we ook nemen, het moet toekomstbestendig zijn", zei May in haar toespraak. "Er moet een brexit komen die ertoe leidt dat we de controle over ons eigen land terugkrijgen." Ze bekritiseerde in haar toespraak de populisten, die volgens May "eenvoudige antwoorden" geven op complexe problemen.

Irandeal

In haar toespraak ging May ook in op de in 2015 gesloten atoomdeal met Iran. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties constateerde onlangs dat Iran zich niet meer aan het akkoord houdt, dat moet voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. De Amerikaanse president Trump trok zich in mei terug uit de deal.

Volgens May moet het akkoord hoe dan ook beschermd worden, "ondanks de uitdagingen". "Of we het nou willen of niet, een akkoord met compromissen is de beste manier om te voorkomen dat Iran een kernwapen in handen kan krijgen en is de beste weg naar stabiliteit in de regio."