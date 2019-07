Moskee Veenendaal beklad en besmeurd

Onbekenden hebben moskee Nasser in Veenendaal beklad. Muren en deuren zijn zondagnacht besmeurd met maandverband en ontlasting, meldt RTV Utrecht.

Het moskeebestuur heeft aangifte gedaan. Ook zijn camerabeelden afgegeven bij de politie, die zaak onderzoekt. "Het is uiteraard verschrikkelijk dat dit is gebeurd maar laten we niet onnodig paniek zaaien en de politie hun werk laten doen", schrijft het bestuur op Facebook.

DENK Veenendaal is verbijsterd en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. "Het is onacceptabel dat zoiets vreselijks kan gebeuren bij de grootste moskee van Veenendaal", schrijft raadslid Yasin Makineli op zijn Facebookpagina. "Als DENK gaan wij ons de komende tijd nog harder inzetten om moskeebeveiliging te realiseren."