Arrestaties in politieactie tegen terugkeer maffiaclan naar Sicilië

Op Sicilië zijn bij een actie tegen de maffia achttien mensen opgepakt. Ze zouden lid zijn van een teruggekeerde maffiafamilie die jaren geleden van het Italiaanse eiland naar New York was gevlucht. Een negentiende verdachte is gearresteerd in New York. Bij de gezamenlijke actie van de Italiaanse en Amerikaanse politie waren meer dan 200 agenten betrokken.

Onder de arrestanten is de burgemeester van een dorpje in de buurt van Palermo. De verdachten worden vervolgd voor onder meer lidmaatschap van de maffia, afpersing en fraude.

De in het verleden machtige Siciliaanse maffiaclan van de familie Inzerillo vluchtte in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten toen er een hevige maffiaoorlog woedde op het eiland. Die oorlog werd geleid door Salvatore 'Toto' Riina, een van de machtigste en meest gevreesde bazen uit de geschiedenis van de maffia. Deze capo dei capi overleed in 2017 in het gevangenisziekenhuis van Parma.

Beruchte controle

Italiaanse onderzoekers denken dat de gevluchte Inzerilliclan na de dood van Riina mogelijkheden zag om de oude dynastie op Sicilië weer op te bouwen. Ze zouden daarbij worden ondersteund door een Amerikaanse maffiafamilie waarmee ze in New York in contact waren gekomen.

De laatste decennia hebben de Italiaanse autoriteiten de Cosa Nostra, zoals de Siciliaanse maffia ook wel wordt genoemd, een flinke slag toegebracht. Veel bendeleiders zijn in de cel verdwenen. Maar onderzoekers hebben al vaker gewaarschuwd dat de clans proberen om hun controle over het eiland terug te krijgen.