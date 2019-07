Kinderen met gescheiden ouders zitten na vakantie met vragen

De drempel om hulp te vragen wordt door de jaren heen steeds lager, merken vier van de zes kinderhulporganisaties. Bij een van die organisaties, Villa Pinedo, staan kinderen in de rij met vragen over ouders die uit elkaar gaan of zijn. Die kinderen kunnen gekoppeld worden aan een buddy, aan wie ze al hun vragen kunnen voorleggen.

"Op dit moment krijgen 710 kinderen en jongeren begeleiding. En er zijn 282 ervaringsdeskundigen die zich inzetten als buddy. Een buddy begeleidt maximaal drie kinderen. We zijn dus hard op zoek naar nieuwe buddy's en manieren vanuit de overheid om ons te steunen", laat een woordvoerder weten.

Ook bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel is het aantal vragen vorig jaar toegenomen. "In 2017 kregen we in totaal 111 vragen, in 2018 waren dat er 145. Cijfers over 2019 hebben we nog niet, maar we verwachten weer een toename. We zien namelijk dat kinderen ons steeds sneller weten te vinden", zegt algemeen bestuurslid Miranda Gillis.