Gedeeltelijk sproeiverbod in Achterhoek en Twente

In de Achterhoek mag vanaf morgen geen water meer gehaald worden uit beken, sloten en vijvers. Volgens het waterschap Rijn en IJssel zijn de grondwaterstanden zeer laag en is er een neerslagtekort van 200 tot 220 millimeter. Dat is vergelijkbaar vorig jaar, toen het ook extreem droog was.

In en om de kwetsbare natuurgebieden Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij Doetinchem is ook een verbod op het gebruik van grondwater van kracht. In de rest van het gebied van het waterschap Rijn en IJssel mag nog wel grondwater gebruikt worden om te sproeien.

Het is voor het eerst dit jaar in Nederland dat in een heel waterschap een verbod op het gebruik van oppervlaktewater is ingesteld, zegt een woordvoerder van Rijn en IJssel.

Geen verbetering verwacht

Ook in een groot deel van het gebied van waterschap Vechtstromen, in Twente en Oost-Drenthe, is het vanaf morgen verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Sinds 3 juli is het in dat gebied al verboden om water uit vijvers in steden te halen.

In het gebied van dat waterschap is het nog niet verboden om grondwater uit kwetsbare natuurgebieden te gebruiken, maar het waterschap verwacht zo'n verbod op korte termijn wel.

Beide waterschappen verwachten voorlopig geen verbetering van de situatie. Er wordt streng opgetreden tegen overtredingen. Het verbod is er om de watertoevoer naar steden zo lang mogelijk op peil te houden.

Andere maatregelen

Ook in andere delen van het land worden maatregelen genomen vanwege de droogte. Zo heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht een tijdelijke dam geplaatst in de Heinoomsvaart bij Woerdense Verlaat. Daarmee wordt voorkomen dat brak water naar de Vinkeveense Plassen stroomt. Brak water is zoutachtig water, dat schadelijk kan zijn voor de tuinbouw en de natuur.

Wetterskip Fryslân is begonnen met het controleren van 97 kilometer aan droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rond de Friese meren. Medewerkers van het waterschap kijken of er sprake is van scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat. In Friesland is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 150 millimeter, 50 millimeter meer dan normaal.