Turkse diplomaat doodgeschoten in restaurant in Erbil

Een medewerker van het Turkse consulaat is samen met zeker twee anderen in de Iraakse stad Erbil doodgeschoten in een restaurant. Dat melden de Turkse en Koerdische autoriteiten.

De drie waren aan het eten toen ze onder vuur werden genomen door nog onbekende schutters. Koerdisch-Iraakse veiligheidstroepen hebben het gebied rond het restaurant afgezet en zijn op zoek naar de schutters.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het incident bevestigd, zonder verder in te gaan op wat er is gebeurd.

Erbil is de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, de autonome regio in het noorden van Irak. De stad ligt op zo'n 300 kilometer van de Turkse grens. Er zijn al decennia spanningen in de regio, vooral tussen Turkije en de Koerdische PKK, die lang een onafhankelijke Koerdische staat nastreefde in delen van Turkije en Irak.