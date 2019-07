Italië in de greep van 'geniale' beer die over elektrisch hek sprong

Italiaanse dierenliefhebbers zijn massaal begaan met het lot van een ontsnapte bruine beer in de noordelijke provincie Trentino. Het dier leefde in het kader van een natuurproject in de bossen, maar omdat hij een gevaar zou zijn voor mensen en boerderijen, werd hij zondag gevangen. Enkele uren later ontsnapte de beer, waarbij hij over een vier meter hoog elektrisch hek klom.

De bijna 150 kilo zware beer, die de codenaam M49 heeft gekregen, wordt door dierenliefhebbers en -activisten omschreven als een "ontsnappingsgenie, met superkrachten, net als een superheld uit de Marvel-strips". Op sociale media worden berichten gedeeld met de hashtag #fugaperlaliberta (vertaald #ontsnapvoordevrijheid), vaak voorzien met commentaren als "ren, beer, ren!".

Juist door de klim over het elektrische hek vrezen de autoriteiten de beer extra. "Als M49 in de buurt komt van bewoond gebied, mogen de boswachters hem doodschieten. Dat de beer het voor elkaar heeft gekregen om over een hek te klimmen met zeven schrikdraden waar 7000 volt op staat, laat zien dat deze soort gevaarlijk is", zegt regiopresident Fugatti van Trentino.

'Beren kunnen niet vliegen'

De Italiaanse minister van Milieu, Sergio Costa, vindt het absurd dat de ontsnapte beer moet worden gedood. Hij heeft verder kritiek op de ineffectieve opsporing van M49 en het gebrek aan een professionele aanpak.

Vanuit het Italiaanse Wereldnatuurfonds klinkt hoon: "Een degelijk elektrisch hek waar genoeg spanning op staat is een onoverkomelijke hindernis, zelfs voor de meest gewiekste beer. De muur werkte kennelijk niet goed, want beren kunnen niet vliegen." "Ren en red jezelf! Wij staan achter de beer en zijn vrijheid", zegt een door oud-premier Berlusconi gesteunde dierenrechtenbeweging.

De jacht op de driejarige bruine beer ligt gevoelig. M49 is onderdeel van project Life Ursus, waarmee de provincie Trentino de bruine berenpopulatie in de regio wil laten groeien. "We weten allemaal hoe King Kong afloopt: het beest verdedigt zichzelf, maar bezwijkt uiteindelijk. Hetzelfde script is al geschreven voor M49", schrijft Life Ursus in een verklaring.