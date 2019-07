Man die inreed op blokkade bij Britse parlement schuldig aan poging tot moord

De man die in augustus vorig jaar inreed op een blokkade bij het parlementsgebouw in Londen is door een rechtbank schuldig bevonden aan poging tot moord. Bij zijn actie raakten fietsers en agenten gewond. Welke straf de 30-jarige man krijgt, wordt later bepaald.

Volgens de aanklager wilde hij een groot aantal slachtoffers maken. "Zijn acties waren opzettelijk en bedoeld om te doden en te verwonden. Hij verspreide angst en chaos, maar op wonderbaarlijke wijze stierf er niemand."

De man heeft zelf altijd ontkend dat hij een aanslag wilde plegen. Hij zei dat hij was verdwaald en daardoor in paniek was geraakt. Toen hij de fietsers had geraakt had hij ergens willen stoppen, zei hij, maar in plaats daarvan botste hij op een versperring waar agenten stonden.

Vlak na de aanrijding wisten agenten de man te arresteren.