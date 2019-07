Aanhouding vrouw (65) na dreigbrieven tegen windmolens

Het is nog onduidelijk om welke dreigbrieven het gaat. Eind vorig jaar en begin dit jaar werden veel dreigbrieven verstuurd, vooral naar aannemers. Gisteren maakte de politie bekend dat er opnieuw dreigbrieven zijn verstuurd. Over de inhoud daarvan wil de politie volgens RTV Noord niets zeggen.

Op 19 juni werden ook drie mensen aangehouden in verband met dreigbrieven en andere acties tegen de windmolenparken. Een man is inmiddels vrijgelaten. Met de aanhouding van de vrouw vandaag zitten dus nu drie verdachten vast.

In Groningen en in het noorden van Drenthe staan twee grote windmolenparken gepland. De aanleg van een van die parken is eind juni begonnen met de aanvoer van het basismateriaal voor een molen naar Tweede Exloërmond.

Conservenblikken met metalen pinnen

Veel omwonenden en een aantal gemeenten zijn tegen de parken. Ze hebben er vergeefs tegen geprocedeerd, tot aan de Raad van State toe.

Sinds augustus 2016 roerden ook actiegroepen zich. Zij bedreigden boeren die hun land beschikbaar stelden. Later verspreidden ze conservenblikken gevuld met beton en metalen pinnen op akkers. Sinds vorig jaar zomer werden tientallen dreigbrieven geschreven aan leveranciers van materialen voor windmolens, ambtenaren en politici.

In februari van dit jaar dumpten actievoerders tot twee keer toe grote hoeveelheden asbest bij een bedrijf dat betrokken is bij de aanleg van een van de windmolenparken. Een aannemer trok zich na de bedreigingen terug.