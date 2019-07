Eén drugsbaron minder betekent vrijwel niets in de War on Drugs

Dat opjagen van kopstukken, ook wel de 'kingpin-strategie' genoemd, wordt vooral toegepast door de Verenigde Staten en Mexico. "Het doel ervan is het opbreken van de drugskartels, en je zou kunnen zeggen dat het lukte in Colombia", zegt Sanho Tree, drugsexpert van het Amerikaanse Institute for Policy Studies. Hij doelt op de de strijd tegen Pablo Escobar. Zijn dood in 1993 betekende het einde van het ooit zo machtige Medellínkartel en vervolgens ook van het concurrerende Calikartel.

"Maar wat gebeurde er toen het ons lukte?", vervolgt Tree. "De twee grote monopolies werden vernietigd en er kwam ruimte voor talloze kleine operaties. Het waren er zoveel dat we ze niet eens meer allemaal konden tellen, laat staan infiltreren en verstoren. Het resultaat was dat meer cocaïne dan ooit uit Colombia kwam."

160.000 kilo

Het onderscheppen en vernietigen van drugstransporten is een andere manier waarop wordt geprobeerd drugskartels een slag toe te brengen. Dat gaat onder meer door het controleren van zeecontainers in Europese havens. Volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit komt er jaarlijks zo'n 160.000 kilo cocaïne aan in Europa, een kwart komt binnen via de Rotterdamse haven.

Het systeem achter de controle van zeecontainers is het terrein van Bob Van den Berghe. De Belg is technisch directeur van het Container Control Program, onderdeel van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit dat ook het jaarlijkse World Drug Report uitgeeft.

"Er zijn jaarlijks 450 miljoen containerbewegingen. Minder dan 2 procent van deze vrachtcontainers worden gecontroleerd. Heel weinig dus", zegt Van den Berghe. "Het doel van ons programma is om de risico-containers te identificeren en deze bij voorkeur in de bronlanden tegen te houden."

Dat het programma effectief is, meet hij onder andere aan de hand van het aantal onderschepte tonnen cocaïne: "Dit jaar zitten we voor Rotterdam al op 10 ton en voor Antwerpen op 15 ton. Best een goede vangst."

Vraag en aanbod blijft bestaan

Maar Martin Jelsma, drugsexpert van denktank TNI in Amsterdam, ziet dat anders. "Als er één ding is dat ik in de afgelopen in decennia heb geleerd, dan is het dus juist niet werkt. De internationale markt van vraag en aanbod blijft gewoon bestaan, terwijl juist in die onderscheppingen de meeste moeite en financiering gaan zitten."

"Neem Colombia; meer dan de helft van de cocaïne wordt tegenwoordig in beslag genomen. Toch blijft de straatprijs in Europa nagenoeg stabiel en neemt de zuiverheid zelfs toe. Hoe kan dat? Het antwoord is simpel: de enorm toegenomen inbeslagnames worden gecompenseerd door meer te produceren", zegt Jelsma.