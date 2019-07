Een speciaal team van politie en OM, FastNL, heeft een 36-jarige voortvluchtige Turkse man aangehouden. De man is in 2013 in Turkije veroordeeld tot 13 jaar cel, omdat hij probeerde 50 kilo xtc en 6 kilo cocaïne het land uit te smokkelen.

Na zijn veroordeling wist de man te vluchten uit Turkije. Sindsdien zou hij in Nederland en Zweden hebben gewoond.

De man zit op dit moment vast, zijn uitleveringsprocedure loopt.