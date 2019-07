Schrijver van inspecteur Montalbano-boeken Andrea Camilleri overleden

De Italiaanse bestsellerauteur Andrea Camilleri is overleden. Hij was 93 jaar oud.

Camilleri laat een oeuvre van meer dan honderd boeken achter, waarvan de inspecteur Montalbano-detectives de bekendste zijn. Hij werd gezien als de kritische stem van Italië. Ook in zijn boeken belichtte hij gevoelige onderwerpen, zoals corruptie en de georganiseerde misdaad.

Inspecteur Montalbano

Camilleri werd pas op hoge leeftijd bekend als schrijver. Een groot deel van zijn leven werkte hij als theaterregisseur, scenarioschrijver en leraar. Het schrijven van boeken deed hij daarnaast.

Zijn doorbraak kwam toen hij op zijn 69ste startte met de thrillerreeks rond inspecteur Salvo Montalbano. Die loste misdrijven op in het fictieve Siciliaanse dorp Vigata. De naam van de detective was een eerbetoon aan de Spaanse schrijver Manuel Vazquez Montalban.

Het eerste boek La forma dell'acqua kwam uit in 1994 en is in meer dan dertig talen vertaald. In Nederland kreeg het de titel De vorm van water. Er volgden nog 37 Montalbano-boeken, waarvan er 18 in het Nederlands zijn vertaald.

De reeks werd zo populair dat er in Italië een tv-serie van werd gemaakt. Die werd opgenomen in het geboortedorp van Camilleri, Porto Empedocle. Door het grote succes van de serie veranderde het dorp zelfs zijn naam in Porto Empedocle Vigata, in de hoop er toeristen mee te trekken.

Salvini

Vorige maand werd Camilleri getroffen door een hartaanval. Sindsdien lag hij in een ziekenhuis in Rome, waar hij uiteindelijk overleed.

In Italië is geschokt gereageerd op de dood van Camilleri. Vicepremier Salvini noemt de schrijver de "onvermoeibare verteller van Sicilië".

"Bedankt Maestro, voor het altijd kiezen van een kant en nooit op zoek gaan naar de comfortabele neutraliteit", schrijft Gomorra-schrijver Roberto Saviano op Twitter.