Dodental instorting appartementencomplex Mumbai opgelopen naar 14

De instorting van een appartementengebouw in de Indiase stad Mumbai, gisteren, heeft al aan zeker 14 mensen het leven gekost. Gisteren werden twee doden bevestigd, maar de autoriteiten voorspelden meteen dat het dodental zou oplopen.

Nog steeds ligt een onbekend aantal mensen onder het puin; het dodental kan dus verder oplopen. Zeker elf mensen zijn levend onder de brokstukken vandaan gehaald.

Reddingswerkers kunnen niet met graafmachines bij de slachtoffers komen, omdat de straten rond het ingestorte gebouw erg smal zijn. Samen met vrijwilligers halen ze met de hand het puin weg.

Regen mogelijke oorzaak

Nog steeds is niet duidelijk waardoor het complex van vier verdiepingen is ingestort, maar er zijn berichten dat de zware regenval van de afgelopen dagen ermee te maken heeft. Door de kracht van het water zijn verscheidene gebouwen in de Indiase miljoenenstad ingestort.

Het gebouw dat gisteren instortte, was ongeveer honderd jaar oud en zou in slechte staat hebben verkeerd. Volgens een lokale politicus was de bewoners daarom onlangs gevraagd om het gebouw te verlaten, maar die zouden dat hebben geweigerd.