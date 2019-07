Nederlander komt om bij ongeluk met zweefvliegtuig in Frankrijk

Bij Valernes, in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence, is gisteravond een 67-jarige Nederlander omgekomen toen het zweefvliegtuig waarin hij zat neerstortte. Ook een 64-jarige Belg kwam daarbij om het leven.

Dat melden Franse media.

Rond 21.00 uur verdween het vliegtuigje van de radar, waarna een reddingsactie in gang werd gezet. Met een helikopter kon het toestel ondanks de duisternis worden gelokaliseerd op de top van de Hongrie, een piek van bijna 1200 meter.

Beide inzittenden waren toen al overleden. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de crash.

Vaker ongelukken

Volgens La Provence gebeuren er vaker ongelukken met zweefvliegtuigen in het gebied. Een 77-jarige man uit Zwitserland overleefde gistermiddag een crash in de buurt van de top van de Cheval Blanc. In maart raakte een 70-jarige man lichtgewond toen zijn vliegtuigje neerkwam in de bedding van een rivier.