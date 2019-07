Vijf jaar na MH17: voor altijd op hun netvlies gebrand 

Het is vandaag vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten en 298 mensen de dood vonden. Onder hen waren 196 Nederlanders.

De ramp maakte een ongekende indruk. De beelden van het wrak, de emoties van nabestaanden, de repatriëring van de lichamen en de bloemenzeeën op Schiphol: het land was na 17 juli 2014 in diepe rouw. In de online-special '5 jaar MH17: door de ogen van' blikken nabestaanden en direct betrokkenen terug op de ramp.

Cécile Brouwer verloor haar zus, zwager, neefje en nichtje. Taras Solodovnik was als brandweercommandant als een van de eersten op de rampplek. Mohammad Fuad Sharuji moest als crisisdirecteur van Malaysia Airlines met de ramp omgaan. Chauffeur Patrick Kivits reed voorop in de rouwstoet. Patholoog Bela Kubat onderzocht de stoffelijke resten van slachtoffers. Ron Smits was als technisch adviseur van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betrokken bij het onderzoek. Gita Wiegel verloor haar moeder bij de ramp en gaf tijdens de nationale MH17-herdenking een indrukwekkende toespraak.

Bekijk hun verhalen in de special hieronder: