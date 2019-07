Advies: leg nieuwe oeververbinding aan in Rotterdam-Oost

De geplande nieuwe oeverbinding in Rotterdam moet aangelegd worden tussen de Kralinger Esch en Feijenoord. Dat hebben Het Rijk, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten, meldt RTV Rijnmond.

De vier partijen gaan het project financieren. Gisteravond werden ze het na lang beraad eens over het advies dat ze het ministerie van Infrastructuur gaan voorleggen. Uiteindelijk moet minister Van Nieuwenhuizen een definitief besluit nemen.

Ook moet nog blijken of er een brug of tunnel komt tussen de noord- en zuidoever van Rotterdam. Daar wordt eerst nog meer onderzoek naar gedaan. De oeververbinding moet de Van Brienenoordbrug op de A16 ontlasten. De totale kosten van een nieuwe brug worden geraamd op 640 miljoen euro, een tunnel valt naar verwachting veel duurder uit.

Omwonenden niet blij

Over de mogelijke locatie van de verbinding was veel discussie. De keuze voor een brug of tunnel in Rotterdam-Oost, betekent dat er geen verbinding komt tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Een van de voorstellen was om daar een verbinding aan te leggen om de Algerabrug over de Hollandse IJssel te ontlasten.

Hoewel de partijen dus voor een verbinding in Rotterdam-Oost hebben gekozen, hebben ze wel een bedrag van 60 miljoen euro toegezegd om de doorstroming van het verkeer tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel te verbeteren.

Bewoners van Feijenoord en de Kralinger Esch zijn niet blij met de plannen voor een nieuwe oeververbinding in Rotterdam-Oost en hadden om uitstel van de plannen gevraagd. Ze wilden dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe verbinding. Aan dat verzoek is geen gehoor gegeven.