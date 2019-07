Wanbetaler raakt twee auto's kwijt binnen een uur

Een man heeft in Rotterdam in een uur tijd twee auto's moeten inleveren.

Hij werd tijdens een verkeerscontrole in de wijk Ommoord van de weg geplukt, nadat zijn kenteken een hit had opgeleverd in de lijst met mensen met een openstaande boete. Omdat hij niet aan het bedrag kon voldoen, werd zijn auto in beslag genomen.

Nieuwe auto gekocht

De man kocht met het geld dat hij over had direct een nieuwe auto. Maar de wanbetaler werd opnieuw gespot door de kentekenscanner en kon vervolgens ook zijn splinternieuwe auto inleveren.

"Ook wij hebben echt nog nooit zoiets meegemaakt", zegt een medewerker van de Belastingdienst die bij de verkeerscontrole betrokken was tegen RTV Rijnmond. In totaal zijn tijdens de controle zes auto's in beslag genomen.