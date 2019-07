Opnieuw dreigbrieven aan betrokkenen windmolenpark

Er zijn nieuwe dreigbrieven verstuurd naar mensen die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenparken in Groningen. Eerder kregen ondernemers die betrokken zijn bij een windpark bij de N33 al dreigbrieven toegestuurd

De politie wil niet vertellen om hoeveel brieven het gaat en wie ze ontvangen hebben. Ook over de inhoud is niets bekendgemaakt, schrijft RTV Noord.

In een van de eerder verstuurde dreigbrieven, gericht aan de eigenaar van het bedrijf Avitec, stond dat de onderneming niet meer levensvatbaar zou zijn, als hij zou blijven werken aan windpark de Drentse Monden en Oostermoer. "Dat wat u in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor."

Oplopende emoties

Het is niet de eerste keer dat betrokkenen van windparken bedreigd worden. Voor één ondernemer was het zelfs aanleiding om zich terug te trekken uit een project.

In de regio is al jaren ruzie tussen voor- en tegenstanders van de windparken. Tegenstanders vrezen onder meer geluidsoverlast en ze vinden dat de molens het landschap verpesten. De laatste tijd is het debat verhard.