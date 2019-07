Meeste Emmy-nominaties ooit voor 'slecht seizoen' Game of Thrones

De fantasy-serie Game of Thrones heeft met 32 Emmy-nominaties een record gevestigd. De HBO-serie is bij de Amerikaanse tv-prijzen onder meer genomineerd als beste dramaserie, beste acteur (Kit Harington) en beste actrice (Emilia Clarke). Carice van Houten kreeg een nominatie in de categorie beste gastrol.

Het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones leidde tot veel kritiek van fans. Een petitie om een remake te maken van het seizoen is al 1,6 miljoen keer getekend. De kritiek richt zich vooral op de schrijvers, de opbouw van het seizoen en de haast waarmee het volgens de critici in elkaar is gezet.

Vorig jaar ontving de serie 22 nominaties, waarvan er negen werden verzilverd. Het oude recordaantal Emmy-nominaties stond op naam van de politieserie NYPD Blue. De serie sleepte in 1994 27 nominaties binnen.

Het is de 71ste editie van de Emmy Awards, die gelden als een van de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. Ze worden uitgereikt op 22 september.