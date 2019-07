Drent krijgt 2,5 jaar cel en tbs voor mesaanval op politie

Een man van 40 uit Assen is veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord op een agent. Hij viel op 10 oktober twee agenten aan met messen, in de hoop dat ze hem zouden doodschieten. De politiekogels verbrijzelden zijn been.

Bert B. zat tijdelijk in een instelling voor begeleid wonen in Emmen, nadat hij in een instelling in Assen een medebewoner had bedreigd met een mes. Hij hoorde op de dag van zijn moordpoging dat hij opnieuw moest verhuizen en raakte in paniek, schrijft RTV Drenthe. Toen agenten zijn appartement binnenkwamen, viel hij een van hen aan met messen.

Radicaal

Volgens de rechtbank is Suicide by cop een ernstig feit, dat een groot gevoel van onveiligheid heeft veroorzaakt. De persoonlijke omstandigheden van de man wegen dan minder zwaar.

B. is autistisch en verminderd toerekeningsvatbaar. Eerder eiste het Openbaar Ministerie exact dezelfde straf.