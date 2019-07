Britten verbieden import grotere eiken in strijd tegen processierups

Groot-Brittanni├ź gaat de import van grotere eiken verbieden. Ze willen verdere besmetting met de eikenprocessierups voorkomen. Het verbod gaat gelden voor de hele Europese Unie.

De Britten controleren nu al alle bomen op de eikenprocessierups. Daarbij zijn rupsen gevonden op geïmporteerde laanbomen, de grotere eiken. Op kleinere bomen en hagen is de rups niet gevonden. Die mogen nog wel worden ingevoerd.

Een deel van de besmette bomen kwam uit Nederland. Ze waren afkomstig van zeker zeven bedrijven verspreid over het land.

Als de Britten bij inspectie een eikenprocessierups aantreffen, sporen ze alle eiken uit de partij op en worden de bomen vernietigd. Dat is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een gebruikelijke maatregel bij dergelijke vondsten. Strengere maatregelen zijn ook toegestaan.

Kans op besmetting groter

De NVWA adviseert kwekers en handelaren dan ook dringend om vanaf nu zeer terughoudend te zijn met export van grotere eiken naar het Verenigd Koninkrijk en naar Ierland en om bij export van kleinere bomen zeer zorgvuldig te zijn. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes zullen leggen in de bomen.

De eikenprocessierups komt in vrijwel heel Nederland voor. Er zijn veel meer eikenprocessierupsen dan voorheen en de kans op besmetting is dus ook groter. Daarom is het niet ondenkbaar dat de motten ook op de kleinere bomen eitjes gaan leggen.

De exacte ingangsdatum van het Britse verbod op de import van eikenbomen met een doorsnee vanaf 8 centimeter is op dit moment nog niet bekend.