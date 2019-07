'Duo runde prostitutiebedrijf met minderjarige jongens vanuit flats in Utrecht'

In Utrecht is het proces begonnen tegen twee mannen die worden verdacht van het misbruiken van zeker zes minderjarige jongens. Ook zouden ze een illegaal bordeel hebben gerund. De politie en de gemeente Utrecht rolden het goedlopende bordeel in september al op; vandaag stonden de verdachten voor het eerst voor de rechter.

Romeo A. (64) en Nicolaus L. (59) runden het bordeel volgens het Openbaar Ministerie samen in hun flats in Utrecht. Ze zouden de jongens naar klanten hebben gebracht, betalingen hebben geïnd en voor condooms hebben gezorgd. Ook zouden zij zelf met meerdere minderjarige jongens ontucht hebben gepleegd, meldt RTV Utrecht.

De zaak kwam aan het licht door tips die gemeente en politie eind 2017 en begin 2018 kregen. Na maanden van onderzoek besloot de gemeente de woningen in november 2018 voor zes maanden te sluiten. In een van de flats werd een laptop gevonden waaruit bleek dat de verdachten zowel minderjarige als meerderjarige jongens in de prostitutie lieten werken.

Honderden tot duizenden klanten

Op een groot aantal telefoons en andere digitale gegevensdragers zijn volgens het OM honderden tot duizenden namen gevonden van klanten. Ook zijn grote hoeveelheden foto's en bestanden van jonge mannen aangetroffen die als prostituee werkten. Hierbij stond informatie over de jongens als leeftijd en gewicht, maar ook intieme details.

Beide mannen zijn volgens het OM in het verleden al vaker bij ontuchtzaken betrokken geweest. Romeo A. werd de afgelopen jaren al drie keer eerder veroordeeld. In 2012 kreeg hij twee jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden opgelegd voor ontucht met vier minderjarige jongens.

De zaak wordt begin 2020 inhoudelijk behandeld. Het onderzoek gaat nog maanden duren. A. en L. worden nu verdacht van mensenhandel en ontucht met zes jongens, maar daar komen er nog meer bij, verwacht justitie.