Vannacht is de maan deels verduisterd: 'In westen meeste kans om het te zien'

Wie komende nacht naar de hemel kijkt, kan waarschijnlijk een gedeeltelijke maansverduistering zien. De verduistering begint om 20.43 uur, meldt Weerplaza.

Om 23.31 uur is de gedeeltelijke maansverduistering maximaal, hierna trekt de schaduw weer weg. Om 02.20 uur is de verduistering voorbij.

"Het klaart op vanuit het westen, dus daar heb je de meeste kans om iets te zien", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. "In het noorden en oosten klaart het later op, dus daar is de kans wat kleiner."

Schaduw

Bij een maansverduistering komt de aarde tussen de maan en de zon te staan, waardoor het zonlicht de maan niet meer bereikt en er een schaduw ontstaat. Vanavond valt niet heel de maan in de schaduw, vandaar dat het een gedeeltelijke maansverduistering is.

Begin dit jaar werd wel heel de maan verduisterd. Dat leverde toen een superbloedwolfmaan op. Gemiddeld zijn er ruim twee (gedeeltelijke) maansverduisteringen per jaar te zien in Nederland.