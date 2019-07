Alleen Rotterdam en Maastricht nog in race voor Songfestival

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Rotterdam Ahoy of het MECC in Maastricht. De andere drie steden die in de race waren zijn vandaag gebeld dat ze niet meer meedingen. Volgens het organiserende team van de Nederlandse Publieke Omroep scoren Den Bosch, Arnhem en Utrecht lager bij de belangrijkste eisen voor het evenement.

De vijf steden leverden hun bidbooks vorige week bij de NPO in. De organisatie kiest voor Rotterdam en Maastricht omdat daar niet alleen plek is voor de tv-shows, maar ook genoeg ruimte voor bijvoorbeeld kleedkamers en een perscentrum.

Verder hebben die steden voldoende hotelkamers en zijn ze volgens de NPO bereid om een flinke financiƫle bijdrage te leveren. Het was al duidelijk dat de stad die het liedjesfestijn mag gaan huisvesten met miljoenen over de brug moet komen.

Bezoek organisatie

Rotterdam en Maastricht kunnen deze week een bezoek van de songfestivalorganisatie verwachten. Hierbij zal vooral naar de technische aspecten van de zaal worden gekeken. In een later stadium wordt dieper over de financiƫn gesproken.

De verwachting is dat half augustus zal worden bekendgemaakt in welke stad volgend jaar het songfestival gehouden wordt.