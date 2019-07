Franse minister weg na kritiek over verkwisting belastinggeld

De Franse minister van milieu François de Rugy heeft zijn ontslag aangeboden. Hij lag onder vuur na berichten over verspilling van belastinggeld voor onder meer luxe etentjes en dure verbouwingen. In een verklaring op Facebook schrijft de minister dat hij opstapt om zich tegen de beschuldigingen te kunnen verdedigen.

Onderzoeksjournalisten van de Franse site Mediapart schreven over verkwisting van belastinggeld door De Rugy toen hij nog parlementsvoorzitter was. Samen met zijn vrouw hield hij luxe etentjes voor vrienden en hij zou dat van belastinggeld hebben betaald.

Toen hij werd benoemd als minister liet hij volgens de nieuwssite zijn ambtswoning voor 60.000 euro renoveren van belastinggeld.

Voorganger ook opgestapt

De 45-jarige De Rugy volgde in september vorig jaar Nicolas Hulot op als milieuminister. Die had zijn ontslag aangeboden omdat hij vond dat president Macron hem onvoldoende steunde bij het doorvoeren van milieumaatregelen.

De Rugy is de vierde minister die is vertrokken sinds president Macron in 2017 aan de macht kwam.