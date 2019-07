Raad Westland opnieuw in clinch met minister om islamitische school

De gemeenteraad van Westland blijft zich verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool. De raad gaat beroep aantekenen tegen het besluit van minister Slob om de komst van de school af te dwingen. Die beslissing neemt hij waarschijnlijk morgen.

Het is de raadsleden te doen om de zogeheten 'indeplaatsstelling'. De minister kan hiermee een gemeenteraad overrulen als die niet volgens de wet handelt. Dat is nog nooit eerder voorgekomen, en gaat dus naar verwachting morgen gebeuren. Dan is de deadline voorbij die Slob de gemeenteraad had gesteld om van mening te veranderen.