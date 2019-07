Kamerlid stapt uit Partij voor de Dieren en wordt eenmansfractie

De vijfkoppige fractie van Partij voor de Dieren verliest een van haar zetels in de Tweede Kamer. Kamerlid Femke Merel van Kooten stapt uit de partij. Ze zegt dat er sprake is van een versmalling in plaats van een verbreding binnen de PvdD. Ze wil niet alleen opkomen voor dieren, maar ook voor het milieu en mensen.

Van Kooten vindt dat ze daarom niet langer Kamerlid voor de partij kan zijn. Wel behoudt ze haar zetel; ze gaat verder als onafhankelijk Tweede Kamerlid.

Volgens Van Kooten heeft ze in de PvdD haar ongenoegen uitgesproken. "Het heeft me voor een dilemma geplaatst. Als ik hier niet in mee kan gaan, moet ik dan opstappen? Maar hoe lost dat het probleem op voor de kiezer die op PvdD gestemd heeft vanwege het brede gedachtegoed, en die mijn bijdragen in de debatten waardeerde?", schrijft ze op Facebook.

De Partij voor de Dieren zegt tegen het ANP onverwacht geconfronteerd te zijn met het vertrek van het Kamerlid. "PvdD is onaangenaam verrast dat Van Kooten-Arissen de zetel niet teruggeeft, maar ervoor kiest deze mee te nemen en verder te gaan als eenmansfractie." De PvdD heeft besloten haar te royeren als lid vanwege de "schade" die ze de partij zou hebben toegebracht.