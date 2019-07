Spanjaarden de straat op tegen groepsverkrachtingen

Nadat dit weekend opnieuw een verkrachtingszaak naar buiten was gekomen, is voor veel Spanjaarden de maat vol. Om aandacht te vragen voor de misstanden, en om een einde te maken aan verkrachtingen, gaan Spanjaarden vandaag de straat op in Manresa, een stad ten noorden van Barcelona.

Directe aanleiding is de gebeurtenis van afgelopen weekend in Manresa. Een 17-jarig meisje zou op weg naar huis van een feestje nog wat zijn gaan drinken met vier mannen, van wie zij er één kende. De jongens vroegen haar mee naar een kraakpand, waar ze even later door de mannen zou zijn verkracht.

In het stadje van iets meer dan 70.000 inwoners speelt nog een andere groepsverkrachtingszaak. Er loopt een proces tegen zes jongens die zich in 2016 hebben vergrepen aan een 14-jarig meisje.

De 'Roedel'-verkrachters

De zaken maken veel los in Spanje, waar ze de 'Roedel'-verkrachters nog niet zijn vergeten. De vijf mannen, die samen in een WhatsApp-groep genaamd De Roedel (La Manada) zaten, verkrachtten in 2016 een 18-jarige vrouw. Zij filmden alles met hun telefoon en schepten er later over op in de appgroep.

De mannen werden schuldig bevonden aan misbruik en ze kregen tot 9 jaar cel van de rechter. Na dat vonnis gingen duizenden Spanjaarden boos de straat op. Ze vonden de straf te licht en ze wilden een strengere wet. Afgelopen juni bevond de rechter de Roedel-mannen alsnog schuldig aan verkrachting en legde hij 15 jaar cel op.

Op scherp door #metoo

Het is niet duidelijk of het aantal verkrachtingen in Spanje is gestegen. Er worden wel meer zaken geteld, vertelt correspondent Rop Zoutberg in het NOS Radio 1 Journaal. Vrouwenorganisaties concludeerden dat er elke maand zes groepsverkrachtingen plaatsvinden. Ook het Openbaar Ministerie zag het aantal zedenzaken groeien.

Maar dat betekent niet direct dat er sprake is van een toename. "Er is er ook een groter bewustzijn", zegt Zoutberg. De #metoo-discussie heeft eveneens in Spanje zijn weerslag gehad. "De drempel om je ertegen uit te spreken en aangifte te doen is veel lager geworden."

Mentaliteitsverandering

In Manresa gaan vandaag zowel mannen als vrouwen de straat op. Ze willen de manier waarop sommige Spaanse mannen naar vrouwen kijken, veranderen. Ook de machocultuur moet minder. "Je ziet de invloed van die cultuur terug in verschillende zaken", vertelt Zoutberg. "Mannen leggen de verkrachtingen vast met hun telefoon en verspreiden de filmpjes via WhatsApp-groepen omdat ze er trots op zijn".

Aan de andere kant willen de demonstranten ook dat de wetgeving wordt aangepast. Zo moet seksueel misbruik gelijk worden gesteld aan verkrachting. In het Spaans parlement ligt op dit moment een wetsvoorstel klaar om dat voor elkaar te krijgen.