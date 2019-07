Netflix past omstreden scène aan in serie 13 Reasons Why

De serie 13 Reasons Why is sinds de release in 2017 mateloos populair onder jongeren, maar ook omstreden. In het eerste seizoen van de serie vertelt tiener Hannah in dertien afleveringen waarom ze een einde aan haar leven maakt. Ze kampt met verschillende problemen, zoals verslaving, seksueel misbruik en pesten.

Aan drie afleveringen voegde Netflix in eerste instantie een waarschuwing toe vanwege scènes waarin verkrachting en zelfmoord voorkomen. In mei werd die waarschuwing uitgebreid naar alle afleveringen van de twee seizoenen die de serie inmiddels telt. Een derde seizoen is in de maak.

Opmerkelijke stijging

In april werd de serie in verband gebracht met een opmerkelijke stijging van het aantal zelfdodingen van tieners in de VS. Een maand nadat de serie in april 2017 online was gekomen, lag het aantal zelfmoorden onder 10- tot 18-jarigen bijna 30 procent hoger dan voorgaande jaren. Onderzoekers denken dat er een verband is, al kan dat niet worden aangetoond.

Ook in Nederland was in 2017 een toename te zien van het aantal jongeren dat zelfmoord pleegde. Onderzoekers proberen in gesprekken met nabestaanden te achterhalen wat de jongeren ertoe dreef. "De serie is onderdeel van de gesprekken", zei Evita Bloemheuvel van 113 Zelfmoordpreventie eerder.